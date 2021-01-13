Банановые штаты Америки: чем оплот демократии удивил мир

Начало нового года, на которое весь мир уповал, оглядываясь на ужасы прошедшего 2020-го, оказалось не таким уж и безоблачным. Особенно если речь идет о Соединенных Штатах Америки, где сторонники действующего президента Дональда Трампа устроили такое "шоу" со штурмом Капитолия, которое не забудут еще ближайшие десятилетия.

Конечно, при условии, что Трамп и компания на прощание не выкинут еще какой-нибудь фокус, который окончательно провозгласит в США торжество "банановой республики".

Если кратко, то вот что в сухом остатке мы сейчас имеем в США:

Трамп остается президентом до 20 января;

Его сторонники уверенны, что победу у него украли и очень злы (штурм Капитолия – отличное доказательство);

Трамп ищет способ остаться и даже готов устроить переворот;

Если главе Белого дома устроят импичмент – возможно вооруженное восстание;

Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.

OBOZREVATEL рассказывает, как всего за несколько месяцев "оплот мировой демократии" был отброшен до уровня банановой республики, где власть передают не тому, кто победил на выборах, а тому, у кого дубина больше и голос громче.

То, что действующий глава Белого дома не собирается просто признать поражение на выборах, было понятно почти сразу. Трамп много и красиво говорил о том, что победил именно он. Рассказывал, в присущей ему хвастовской манере, как губернаторы наперебой бросились поздравлять его с "исторической победой", аналогов которой они никогда не видели.

Когда же предварительные результаты стали свидетельствовать о том, что Трамп, скорее всего, проиграл выборы Байдену, он просто включил режим "спасти Америку", который вообще не предусматривает такого понятия как демократия.

Чтобы удержать ускользающую из рук власть, действующий президент потребовал от лояльных к республиканской партии штатов срочно провести пересчет голосов. Желательно, конечно, в его пользу. Каких-либо доказательств фальсификации выборов он не предоставил, но уверен, что победу у него украли.

Дошло до того, что Трамп угрожал госсекретарю штата Джорджия Брэду Раффенспергеру, заявляя: "я просто хочу найти 11 780 голосов" для победы. При этом, как свидетельствует аудиозапись, опубликованная The Washington Post, Трампа во время разговора бросало в крайности, он то нахваливал Раффенспергера, особо отмечая, что они оба республиканцы, то угрожал уголовной ответственностью, заявляя, что госсекретарь штата прекрасно знает о фальсификациях демократов, но покрывает их.

Когда же история с пересчетом голосов результата не дала (те, кто провел пересчет, фальсификаций не нашли), Трамп пошел еще дальше. Его друзья-республиканцы попытались провернуть финт с альтернативными выборщиками, которые проголосовали в так называемых колеблющихся штатах, где, по мнению Трампа, имели место фальсификации. Их голоса позже отправили на утверждение в Конгресс параллельно с результатами голосования официальных выборщиков, которые признали победу Байдена.

Задумка в истории с альтернативными выборщиками была довольно простой: республиканцы так и не оставили попыток оспорить результаты выборов в суде (а Трамп продолжал раскручивать тему фальсификаций, втягивая в нее всю президентскую команду), и если бы им удалось это сделать до голосования в Конгрессе 6 января, то сенаторам на утверждение подали бы голоса выборщиков, которые признали победу действующего президента.

Накануне голосования в Конгрессе Трамп в соцсетях уже вовсю анонсировал "крупнейшее событие в истории штата Вашингтон", призывая своих сторонников 6 января прийти на марш и "стать частью истории".

Параллельно, как узнали СМИ, Трамп в ультимативной форме потребовал от вице-президента Майка Пенса не признавать результаты выборов и отклонить в Конгрессе голоса выборщиков из колеблющихся штатов. Фактически, президент просил устроить переворот!

Пенс, по данным СМИ, отказался это делать, заявив Трампу, что не хочет и не имеет полномочий. Тот в ответ традиционно заговорил о фейк ньюз и о том, что Пенс якобы признал, что имеет такие полномочия. Когда 6 января результаты все-таки были утверждены, глава Белого дома написал в Twitter: "Майку Пенсу не хватило мужества сделать то, что нужно было сделать, дабы защитить нашу страну".

Но случилось это уже после того, как марш, анонсированный Трампом, таки стал историческим.

Перед голосованием в Конгрессе действующий президент собрал своих сторонников в Вашингтоне и не скупился на горячие выражения, говоря о том, что у них хотят украсть Америку, а "слабых конгрессменов" нужно срочно убрать.

"Мы пойдем к Капитолию", – заявил Трамп за час до того, что стало днем позора для американской демократии.

После митинга он оставил своих "защитников Америки" один на один с мыслями об украденной победе на выборах, подлых демократах и продажных СМИ и удалился по своим делам. Однако сторонники Трампа, помня об обещании "мы пойдем к Капитолию", решили не подводить президента и таки пошли.

В итоге горячие головы повели толпу на штурм Капитолия, в результате которого погибли 5 человек, а еще десятки пострадали. Трамп в это время сидел в уютном Twitter, требуя не совершать насильственных действий против правоохранителей, и отказывался отправить Нацгвардию к зданию Конгресса для наведения порядка.

Внутри Капитолия, в который уже прорвалась разъяренная толпа, в это же время срочно эвакуировали сенаторов и Майка Пенса, которого, по данным СМИ, разыскивали сторонники Трампа, зная об отказе устроить переворот во имя главы Белого дома.

Разруха в Капитолии, оставленная "патриотами" (так их в Twitter назвала дочь президента Иванка), засвидетельствовала, что сторонники Трампа имели лишь одну цель – разрушать. Каким образом это должно было помочь "спасти Америку" известно, вероятно, только людям из протрамповской организации Proud Boys.

Историчность ситуации в том, что в последний раз нападение на Капитолий происходило еще во время англо-американской войны в 1814 году.

Несмотря на то, что глава Белого дома фактически самоустранился от штурма Капитолия, вся критика обрушилась именно на него. В частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в случившемся виноват исключительно президент. Лидеры стран Запада один за другим говорили о том, что США – оплот демократии и не должны опускаться до таких событий.

Не остались в стороне 44-й и 43-й президенты США Барак Обама и Джордж Буш-младший.

Так, Обама заявил, что "история по праву запомнит" штурм Капитолия, как "момент великого позора и стыда для нашей нации", возникший из-за "подстрекательств действующего президента, который продолжал необоснованно лгать о результатах легитимных выборов".

Еще жестче высказался Буш-младший, отметив, что "не верил своим глазам", видя происходящее, поскольку "так оспаривают результаты выборов в банановой республике, а не в нашей стране".

Не остался в стороне и избранный президент США Джо Байден, открыто обвинив Трампа в "безжалостных нападках на демократию". Он также назвал сторонников оппонента, устроивших беспорядки, "внутренними террористами".

Против безрассудства главы Белого дома после 6 января выступили и сенаторы-демократы, которые на собственной шкуре оценили то, что происходило в Капитолии.

Его также критиковали за подстрекание протестующих и заявления о фальсификации выборов, которые не имели под собой никаких оснований. Однако на Трампа это не слишком влияло: он продолжал говорить в соцсетях о непризнании выборов вплоть до того момента, когда Twitter, а следом Facebook и другие социальные платформы решили, что демократия не столь важна, когда есть угроза для страны, и заблокировали аккаунты Трампа и его особо рьяных сторонников.

Последним ударом для действующего президента стало то, что сенаторы демократы, заручившись поддержкой республиканцев, изучают возможность устроить Трампу импичмент еще до 20 января, когда его полномочия официально закончатся.

Есть также вариант, что президента просто отстранят от исполнения обязанностей с передачей полномочий главы Белого дома вице-президенту США Майку Пенсу. Такая возможность предусмотрена 25-й поправкой Конституции США. Нужно будет лишь доказать, что Трамп больше неспособен управлять страной.

Несмотря на то, что до инаугурации Байдена осталось всего ничего, похоже, что действующий президент США и его сторонники все равно не готовы отдать власть.

ABC News, ссылаясь на данные ФБР, сообщает, что поклонники нынешнего главы государства 16 января могут устроить в Вашингтоне вооруженное восстание, которое впоследствии поддержат вооруженные группировки и в других штатах.

Участники вооруженного переворота, по данным ФБР, планируют штурмовать государственные, местные и федеральные правительственные здания. Якобы триггером для таких действий может стать импичмент Трампа, который сейчас в США не обсуждает только ленивый.