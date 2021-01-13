Здание Капитолия заполонили сотни вооруженных бойцов Нацгвардии США. Фото и видео

Во время рассмотрения Палатой представителей Конгресса США проекта резолюции об импичменте президента Дональда Трампа сотни бойцов Нацгвардии охраняют здание Капитолия.

Об этом сообщило Reuters. Нацгвардейцы также оцепили территорию вокруг Капитолия для предотвращения возможных беспорядков.

Кроме того, тысячи военнослужащих Национальной гвардии вышли на улицы Вашингтона, чтобы следить за порядком.

Такие меры предосторожности приняты после событий 6 января, когда сторонники Трампа штурмом взяли государственное здание и устроили в нем беспорядки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января Палата представителей Конгресса США начала рассматривать проект резолюции об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа.