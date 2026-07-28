МОЙ КОСМОПОЛИТИЧЕСКИЙ КИЕВ… или как во время ВОЙНЫ издеваются над украинцами?!

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Только вчера рассказал о нашей печальной, 10-летней истории борьбы за УКРАИНСКИЙ КИЕВ в контексте установки памятника Ивану МАЗЕПЕ в ЛАВРЕ, как увидел прямо противоположный пример действий власти – с молниеносной установкой так называемого "ФЕНИКСА-ТРИЗУБА" возле Михайловской площади.

Как выяснилось, в Киеве перед зданием МИД установили "Феникса" – восьмиметровую стальную скульптуру. Как утверждает пресс-служба МИД, эта "работа в форме птицы отсылает к УКРАИНСКОМУ ТРИЗУБУ и символизирует стойкость, трансформацию и способность украинцев проходить сквозь огонь, не теряя себя". "Ранее эту скульптуру представили на международном фестивале Burning Man 2023, где её поместили в деревянный ящик, а во время эффектного перформанса этот ящик сожгли, и из огня возникла величественная "Феникс", – пафосно сообщает МИД. Напомню лишь, что фестиваль проходил в американской пустыне Невада.

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Ну, если это наш УКРАИНСКИЙ ТРЕЗУБ, то я – выдающийся украинский архитектор.

И здесь у меня, как у инициатора большого количества архитектурных и скульптурных проектов, посвящённых чествованию наших духовных и государственных лидеров Украины, а также репрессированных деятелей культуры, возникает вопрос:

- кто принял решение об установке в сакральном месте княжеского Киева этого, простите за мой украинский, УРОДЦА?

- когда и кто проводил экспертные и общественные обсуждения по поводу размещения ИМЕННО здесь этого арт-объекта?

Более того, как соавтор Закона об ответственности за НАРУГУ над ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СИМВОЛАМИ я убежден, что эта архитектурная БЕДА возле МИД – прямо подпадает под действие нашего Закона.

И здесь вспомнились события 1934 года, когда советская власть после Голодомора и репрессий решила вернуть столицу УССР в Киев. Тогда планировалось снести знаменитый Михайловский собор и создать "современный" правительственный квартал. Архитектурной доминантой этого проекта должен был стать 70- или даже 100-метровый памятник Ленину. К счастью, этот замысел не был воплощён в жизнь, и единственным напоминанием о нём остаётся здание ЦК КПУ, а ныне – МИД. Итак, сейчас, рядом с восстановленным Михайловским собором, памятником княгине Ольге, мемориалом жертвам Голодомора, стеной памяти погибших за Украину… появилось это "архитектурное чудо".

Спасибо, что хоть это не 70-метровый Ленин!

П.С. Неужели нельзя было обсудить со специалистами и общественностью вопрос установки этого объекта современного искусства и найти для суперсовременного "Феникса-тризуба" другое, более подходящее место, например, в каком-нибудь парке или сквере нового микрорайона Киева.