В США еще на один шаг приблизились к импичменту Трампа

Палата представителей конгресса США провела процедурное голосование по импичменту действующего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщило New York Times. Члены палаты приступили к финальным дебатам.

Их проведение поддержали все демократы, республиканцы выступили против.

Итог голосования был предсказуем, поскольку Палата представителей традиционно контролируется демократами.

Ожидается, что окончательное голосование пройдет примерно около 23:00 по киевскому времени.

Напомним, если Палата представителей после дебатов проголосует за резолюцию об импичменте, материалы обвинения Трампа передадут в Сенат, который наделен исключительным правом "проводить судебные заседания в рамках процедуры импичмента".

Как сообщал OBOZREVATEL, палата представителей Конгресса США 13 января начала рассматривать проект резолюции об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа.