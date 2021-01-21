Хроника коронавируса в Украине и мире на 21 января: за сутки прибавилось более 670 тысяч больных
По состоянию на понедельник, 21января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 97 млн человек. За минувший день выявили 671 198 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2 млн пациентов.
При этом выздоровели – 69,8 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 188 тыс., Бразилии – 64 тыс. и Испании – 41 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине выявлено 1 172 038 заражений COVID-19. От последствий болезни умерли 21 258 человек, а 900 749 вылечились.
По данным ВОЗ, "британский" штамм коронавируса уже обнаружили в 60 странах, а мутанта из ЮАР – в 23 странах.
К лету Европейский союз планирует вакцинировать 70% взрослого населения.
Главное за 21 января:
В Зимбабве от COVID-19 скончался министр иностранных дел страны Сибусисо Мойо. Он уже второй высокопоставленный чиновник страны, умерший из-за пандемии.
Ношение масок действительно помогает замедлить распространение коронавируса и утраивает шансы удержать базовое репродуктивное число (R0) COVID-19 на уровне ниже 1. К такому выводу пришли ученые из США.
В Индии сообщили, что вакцинировали уже более 786,8 тысяч граждан.
За сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции умерли 1820 человек, что стало максимальным показателем с начала пандемии.