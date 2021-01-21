Киев снова оказался в лидерах по заболеваемости COVID-19 в Украине

В Киеве за сутки диагностировали 595 новых заражений коронавирусом, еще 235 добавилось в Киевской области.

Столица снова заняла первое место среди регионов Украины по ежедневному приросту инфицирований, всего на Киевщине насчитали уже почти 192 тысячи всех случаев COVID-19.Такие данные дает сайт СНБО.

В столице в течение суток от осложнений болезни умерли 19 человек (всего 2246). В то же время 1807 побороли недуг (всего 52 146 выздоровевших).

С начала пандемии в Киеве подтверждено 124 835 всех заражений коронавирусом.

В области в целом выявлено 66 949 инфицирований. Вирус унес еще 7 жизней (всего 1086). К счастью, 1064 жителя побороли болезнь, всего выздоровели 48 883 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который продавал фейковые справки о негативном ПЦР-тесте на коронавирус.