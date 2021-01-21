Степанов пояснил 'зраду' с закупкой самой дорогой китайской вакцины

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина закупает китайскую вакцину против коронавируса от Sinovac Biotech по цене, которая одинакова для большинства стран мира. И никакой "зрады", подчеркнул он, со стороны Минздрава в этом нет.

Так глава министерства ответил на упреки депутата от "Голоса" Александры Устиновой о том, что вместо вакцины CoronaVac по $17 можно было купить препарат индийской компании Serum по $3. Комментарий чиновник дал в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, компания Serum Institute является одной из крупнейших производственных площадок Индии, которая сегодня, в частности, законтрактованная мировыми производителями на изготовление их вакцин. А цена в $3 для них, объяснил министр, – это та, по которой препарат закупает механизм COVAX – Глобальный фонд доступа к вакцинам против коронавируса.

"Все производители вакцин, которые присоединились к этому механизму, придают им препараты по минимальной стоимости или вообще по себестоимости. Поэтому сравнивать эту стоимость с коммерческой ценой, на мой взгляд, просто бессмысленно", – считает глава Минздрава.

Он отметил, что в вопросе закупки вакцин условия диктует производитель, ведь предложение ограничено и есть глобальный дефицит. Сейчас в очереди за вакциной, добавил министр, стоят все страны мира – а это более 7 миллиардов людей.

"Возьмем двух топовых мировых производителей вакцины от коронавирусной болезни. Реальные цифры – у одного производителя цена за дозу около $6, у другого – до $30. Ценовые предложения разные. У одного производителя фиксированная цена $9, у другого зависит от количества заказанных доз – от $12 до $40", – привел он пример.

Степанов призвал политических деятелей и публичных лиц осознавать ответственность своих действий и высказываний, и понимать возможные последствия, прежде всего, для имиджа государства.

"Обидно, когда люди берутся комментировать тему, в которой они, мягко говоря, разбираются поверхностно. Сообщение (нардепа в соцсетях. – Ред.) имеет главную цель – любой ценой найти очередную "зраду", поэтому полностью состоит из ложных фактов, иногда даже абсурдных", – подытожил министр.

Напомним, что эффективность вакцины от Sinovac (Китай) поставили под сомнение. О том, что ждет Украину в случае, если поставки этого препарата отменят – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, по совам Максима Степанова, в первом полугодии 2021-го Украина получит 8 млн доз вакцин против COVID-19 в рамках COVAX. Среди них – AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.