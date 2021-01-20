Ученые из США высчитали, насколько хорошо помогают маски в борьбе с COVID-19

Ношение масок действительно помогает замедлить распространение коронавируса и утраивает шансы удержать базовое репродуктивное число (R0) COVID-19 на уровне ниже 1.

Об этом заявили американские ученые, которые опросили более 300 000 человек в 50 штатах, пишет Daily Mail.

Напомним, индекс R0 отображает среднее количество лиц, напрямую инфицированных больным в течение всего заразного периода. Когда это значение меньше 1, это означает, что эпидемия идет на спад.

В то же время эксперты подчеркнули, что ношение маски должно сопровождаться обязательным социальным дистанцированием.

В результатах исследования указывается: большинство общин, в которых респонденты сообщали о частом ношении масок, могли удерживать передачу COVID-19.

Также ученые использовали компьютерную модель, чтобы определить, какие меры необходимы для снижения коэффициента R ниже 1.

Выяснилось, что если количество случаев, когда люди носят маски, увеличится на 10% (независимо от исходного уровня), то вероятность "контролируемого" распространения вируса возрастет в 3,53 раз.

"Важный вывод этого исследования заключается в том, что ношение маски не заменяет физическое дистанцирование", – сказал Бен Рейдер из Бостонской детской больницы и Бостонского университета, соавтор исследования.

Карта распространения коронавируса:

Напомним:

Заместитель министра здравоохранения в 2014-2015 годах Наталья Лисневская ранее заявила: если два человека находятся в масках, то вероятность заражения коронавирусом одного от другого очень низкая.

В Украине с 14 января 2021 года вступил в силу закон, который позволяет штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок или респираторов у посетителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве Украины выразили надежду на то, что ситуация с COVID-19 в 2021 году не будет такой тяжелой, как в 2020-м, и карантинные ограничения можно будет ослабить.