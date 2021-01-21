Степанов назвал срок появления вакцины от COVID-19 на коммерческом рынке

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прогнозирует, что вакцина от коронавируса (COVID-19) появится на коммерческом рынке к лету.

Как сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", такая вакцина будет легальной и в достаточном количестве.

По словам Степанова, национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что все граждане Украины будут вакцинированы за государственный счет.

"Этот план состоит из пяти этапов. Начнем с медицинских работников, пожилых людей и тех, кто находится в группе риска. С каждым этапом вакцинации охват людей будет расти. На пятом этапе мы вакцинируем людей, которые не попадают в группу риска ни по возрастным, ни по профессиональным показателям и не имеют сопутствующих заболеваний", – напомнил он.

Глава Минздрава уточнил, что если человек понимает, что попадает в пятую группу, то есть будет вакцинирован в конце 2021 – начале 2022 года, но хочет вакцинироваться раньше, то он сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Степанов также ответил, почему Украина одной из последних получит вакцину от COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины ведет переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson о поставках вакцины от коронавируса.