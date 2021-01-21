Степанов: ситуация с вакцинацией VIPов – неприемлема и мерзка

Глава Министерства здравоохранения (Минздрава) Максим Степанов назвал недопустимой и мерзкой ситуацию с тайной вакцинацией против COVID-19 "избранных". По его словам, в Украине вполне могут лишить лицензии клинику, на базе которой, вероятно, делали такие прививки.

Однако для этого, отметил он в интервью "Интерфакс-Украина", нужно получить официальные результаты проверки. Ее уже проводит ведомство. И речь идет о столичном частном медучреждении Mediland.

"Мое мнение: если факты будут подтверждены, то должны быть применены максимально жесткие санкции ко всем участникам, ведь ситуация недопустима и мерзка", – заявил министр.

Он отметил, что имеет много знакомых в разных сферах, но ни от одного из них не слышал о подобных предложениях. Кроме того, лично ему "никто не звонил и не предлагал вакцинироваться". Однако глава Минздрава подчеркнул, что не может говорить, якобы информация о VIP-прививках фейковая.

"Я не могу исключать правдивость этой истории, поэтому жду обнародования результатов расследования", – добавил Степанов.

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