В ЕС договорились о взаимном признании тестов на COVID-19

Лидеры стран Европейского Союза одобрили использование антигенных экспресс-тестов и взаимное признание ПЦР-тестов на коронавирус.

Об этом сообщается на сайте Евросовета. Согласно документу, это поможет облегчить поездки внутри ЕС.

"Сегодня государства-члены единогласно согласились с рекомендацией Совета, устанавливающей общие рамки для использования быстрых антигенных тестов и взаимного признания результатов тестов COVID-19 по всему ЕС", – сказано в документе.

Отмечается, что взаимное признание результатов тестов на коронавирус, которые проводят сертифицированные органы здравоохранения, имеет важное значение для облегчения трансграничного перемещения, а также отслеживания контактов и лечения.

Также рекомендация включает в себя обмен данными через цифровую платформу, разработку общего списка экспресс-тестов на антигены и определение приоритетных ситуаций для использования таких тестов (контакты подтвержденных случаев заболевания, очаги вспышек).

"Общий список соответствующих быстрых антигенных тестов должен быть достаточно гибким для добавления или удаления тех тестов, эффективность которых зависит от мутаций COVID-19", – сказано в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейская комиссия приняла стратегию единого фронта борьбы ЕС с пандемией, призвав государства ускорить темпы вакцинации от COVID-19.