В Зимбабве от COVID-19 умер уже второй министр

В Зимбабве в результате COVID-19 20 января скончался министр иностранных дел страны Сибусисо Мойо.

60-летний мужчина умер через день после того, как сдал положительный тест на коронавирус, пишет ВВС.

В 2017 году лейтенант-генерал Мойо стал лидером военной операции, в ходе которой был отстранен тогдашний глава государства Роберт Мугабе. Затем генерал вошел в администрации нового президента Эммерсона Мнангагвы.

Известно, что Мойо – второй высокопоставленный чиновник страны, умерший от COVID-19. Так, в июле прошлого года от коронавируса скончался генерал в отставке, министр сельского хозяйства Зимбабве Перренс Шири.

По состоянию на 20 января в Зимбабве подтвердили более 29 случаев коронавируса.

Статистика COVID-19 в стране растет. Правительство обвиняет в этом людей, путешествующих из Южной Африки, а также праздничный сезон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из США подтвердили, что ношение масок действительно помогает замедлить распространение коронавируса. По их расчетам, оно утраивает шансы удержать базовое репродуктивное число (R0) COVID-19 на уровне ниже 1.