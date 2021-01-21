В Зимбабве от COVID-19 умер уже второй министр

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Sibusiso Moyo

В Зимбабве в результате COVID-19 20 января скончался министр иностранных дел страны Сибусисо Мойо.

60-летний мужчина умер через день после того, как сдал положительный тест на коронавирус, пишет ВВС.

В 2017 году лейтенант-генерал Мойо стал лидером военной операции, в ходе которой был отстранен тогдашний глава государства Роберт Мугабе. Затем генерал вошел в администрации нового президента Эммерсона Мнангагвы.

Известно, что Мойо – второй высокопоставленный чиновник страны, умерший от COVID-19. Так, в июле прошлого года от коронавируса скончался генерал в отставке, министр сельского хозяйства Зимбабве Перренс Шири.

По состоянию на 20 января в Зимбабве подтвердили более 29 случаев коронавируса.

Статистика COVID-19 в стране растет. Правительство обвиняет в этом людей, путешествующих из Южной Африки, а также праздничный сезон.

Статистика коронавируса на 20 января
Динамика случаев, выявленных за сутки
В Зимбабве наблюдался резкий рост активных случаев
Динамика смертности

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из США подтвердили, что ношение масок действительно помогает замедлить распространение коронавируса. По их расчетам, оно утраивает шансы удержать базовое репродуктивное число (R0) COVID-19 на уровне ниже 1.

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