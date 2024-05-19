Вертолет с президентом Ирана Раиси потерпел крушение: известны детали

В воскресенье, 19 мая, в иранской провинции Восточный Азербайджан вертолет, на борту которого находился президент страны Ибрагим Раиси, попал в аварию. С ним на борту также находились имам пятничной молитвы Тебриза Сейед Мохаммад-Али Аль-Хашем и министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахян.

Экстренную новость сообщило издание Associated Press, Al Arabiya и полуофициальное СМИ Ирана Tasnim. Отмечается, что вертолет совершил жесткую посадку. В колонне было три вертолета, два из которых перевозили министров и чиновников, и они успешно прибыли к месту назначения.

Как пишет агентство Tasnim, спутники президента на его борту смогли связаться с центральным штабом, поэтому есть надежда, что инцидент мог окончиться без жертв.

По данным СМИ, инцидент произошел вблизи Джольфы, города на границе с Азербайджаном, примерно в 600 километрах северо-западнее столицы Ирана Тегерана. Государственное телевидение Ирана сообщило, что спасатели якобы пытались добраться до места происшествия, но им помешали плохие погодные условия в этом районе. Сообщалось о сильном дожде с небольшим ветром.

Иранское информагентство SNN утверждает, что вертолет якобы сел из-за тумана и колонна президента направляется в город Тебриз в Иране. Агентство Mehr также подтвердило эту информацию, отметив, что с Раиси все хорошо. Другие СМИ сообщают, что до сих пор неизвестно детали и состояние пассажиров.

63-летний Ибрагим Раиси выиграл президентские выборы в Иране в 2021 году. На них была зафиксирована самая низкая явка в истории Исламской Республики. Раиси находится под санкциями США частично за его причастность к массовой казни тысяч политических заключенных в 1988 году в конце кровавой ирано-иракской войны.

Под руководством Раиси Иран сейчас обогащает уран почти до оружейного уровня и препятствует международным проверкам. Иран вооружил Россию в ее войне против Украины, а также нанес массированный удар с применением беспилотников и ракет по Израилю во время его войны против ХАМАС в секторе Газа. Она также продолжает вооружать прокси-группы на Ближнем Востоке, такие как йеменские повстанцы-хуситы и ливанская Хезболла.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В апреле в Малайзии во время репетиции военного парада в воздухе столкнулись два вертолета Королевского военно-морского флота. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере десять человек.

– Также в Кении главнокомандующий армией генерал Фрэнсис Омонди Оголла погиб в аварии военного вертолета. Он находился в вертолете вместе с 11 военнослужащими высшего ранга.

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