Хроника коронавируса в Украине и мире на 12 февраля: заражены более 108 млн человек

По состоянию на пятницу, 12 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились 108,2 млн человек. За минувший день выявили 437 575 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 25,4 млн человек, около 100 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались 2,3 млн пациентов. При этом выздоровели – 80 млн. Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в США – 103 тыс., Бразилии – 53 тыс. и Франции – 21 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 253 055 всех случаев инфицирования, болезнь унесла 23 934 жизни, вместе с тем 1 092 376 человек переболели.

В ВОЗ допустили появление коронавируса за два месяца до вспышки в Ухане .

Ученые назвали симптомы коронавируса в зависимости от разного возраста.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что коммерческий рынок вакцин против коронавируса заработает в стране, но не на первых этапах государственной программы по вакцинации.