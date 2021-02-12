Хроника коронавируса в Украине и мире на 12 февраля: заражены более 108 млн человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
5,7 т.
Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на пятницу, 12 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились 108,2 млн человек. За минувший день выявили 437 575 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 25,4 млн человек, около 100 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались 2,3 млн пациентов. При этом выздоровели – 80 млн. Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в США – 103 тыс., Бразилии – 53 тыс. и Франции – 21 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса.
Распространение заболевания.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 12 февраля:

  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что коммерческий рынок вакцин против коронавируса заработает в стране, но не на первых этапах государственной программы по вакцинации.

  • В первую очередь укол вакцины от коронавируса получат медицинские работники, а первым в Украину может прибыть препарат компании AstraZeneca, заявил главный санврач страны Виктор Ляшко.

  • В Министерстве здравоохранения Украины дали рекомендации по вакцинации людям, которые переболели коронавирусом, и беременным женщинам.

Коронавирус