Хроника коронавируса в Украине и мире на 12 февраля: заражены более 108 млн человек
По состоянию на пятницу, 12 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились 108,2 млн человек. За минувший день выявили 437 575 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 25,4 млн человек, около 100 тысяч из них находятся в критическом состоянии.
Всего от болезни скончались 2,3 млн пациентов. При этом выздоровели – 80 млн. Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в США – 103 тыс., Бразилии – 53 тыс. и Франции – 21 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
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