У Зеленского раскрыли детали о том, как будет происходить первая вакцинация украинцев

В Украине сформированы 600 мобильных групп, которые приступят к первой вакцинации украинцев, как только в страну поступят препараты.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 12 февраля заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. В первую очередь вакцину получат медики, которые работают с больными коронавирусом. Указанные мобильные группы будут ездить к ним (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Уже сформированы 600 мобильных групп (на базе семейных врачей), которые будут заниматься непосредственно вакцинацией. Курировать их будут главы департаментов здравоохранения каждой области", – пояснил Тимошенко.

По его словам, как только вакцина прибудет в Украину, ее распределят по разным складам, в зависимости от того, какой именно будет препарат – Pfizer или AstraZeneca. А уже затем вакцины начнут разводить по регионам.

"Они будут ездить 20 дней, поскольку срок между первым и вторым этапами вакцинирования именно 20 дней. Все рассчитано таким образом, чтобы они по области проходили первый этап за 20 дней – по людям, которых они должны вакцинировать, и далее та же группа, которая их вакцинировала – две, три, четыре, пять в зависимости от того, какое количество на первом этапе в конкретном регионе, едет дальше и вакцинирует уже второй раз", – рассказал заместитель главы ОП.

Он добавил, что ответственность за правильную работу логистики лежит как на центральных органах власти, так и на местных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил, что первым препаратом, который появиться в Украине, может стать AstraZeneca, а не Pfizer.