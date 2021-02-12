Ляшко ответил, когда украинцы смогут вакцинироваться от COVID-19 платно

Коммерческий рынок вакцин против коронавируса заработает в Украине, но не на первых этапах государственной программы по вакцинации.

Об этом в эфире программы "Право на владу" 11 февраля заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, отвечая на вопрос одного из зрителей о том, когда в стране украинцы смогут прививаться за свои деньги.

"Он (рынок) заработает, но не на первых этапах. Сегодня государство делает все возможное, чтобы вакцина была исключительно бесплатной и добровольной", – сказал Ляшко.

Главный санврач добавил, что если у каких-либо дистрибьюторов появятся вакцины и они захотят завезти их в Украину, то им следует обратиться в Министерство здравоохранения, которое выкупит препараты.

В свою очередь исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин уточнил, что данные о вакцинах, закупленных за бюджетные средства, будут вноситься в информационную систему "Меддата". Таким образом будет осуществляться контроль над тем, чтобы они не попали в частные клиники для продажи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко заявил, что первый укол вакцины от коронавируса получит медицинский работник. Также он не исключил, что первым препаратом, который появиться в Украине, может стать AstraZeneca, а не Pfizer.