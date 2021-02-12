Коллективный иммунитет украинцев к COVID-19 вырабатывается диким способом, как в средневековье, – иммунолог
Коллективный иммунитет к COVID-19, который вырабатывается у населения Украины без вакцинации, является "средневековьем".
Такое заявление в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" сделал врач-иммунолог Борис Донской. Запись политического ток-шоу транслировалась на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 12 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Донской подтвердил, что коллективный иммунитет у украинцев действительно вырабатывается и страна к нему "понемногу приближается".
Врач указал, что в этом контексте стоило бы получить реальные цифры о количестве граждан, которые перенесли COVID-19. По его мнению, такие данные достаточно легко получить. Врач пояснил, что для этого нужно выборочно провести серологические тестирования среди населения – 5-6 тысяч человек разных профессий и возрастов.
В то же время иммунитет без вакцинации Донской считает "диким". Такой способ борьбы с пандемией он назвал "средневековым и древним". "Такой, знаете, по старинке", – отметил иммунолог.
"Лучше бы мы его выработали благодаря прививкам, как и к всем другим инфекциям, а тут вырабатываем как и раньше", – сказал эксперт об иммунитете.
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