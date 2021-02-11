Ляшко рассказал, кто получит первый укол вакцины в Украине

Первый укол вакцины от коронавируса получит медицинский работник, а препаратом, который быстрее всего может появиться в Украине, предположительно, станет AstraZeneca.

Об этом 11 февраля главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". Он пояснил, что именно медики сейчас на передовой борьбы с эпидемией.

"Он (первый укол) точно достанется медицинскому сотруднику. Украина приняла решение начать кампанию иммунопрофилактики с медицинских сотрудников, чтобы защитить тех людей, которые с первого дня на передовой борьбы с коронавирусом. Я считаю, что каждый из них сегодня герой", – сказал Ляшко.

Также главный санврач уточнил, что прибытие вакцин ожидается на следующей неделе, однако какая из них первой поступит – пока неизвестно. Вполне вероятно, что это может быть препарат AstraZeneca, а не Pfizer.

"Тут прозвучало, что первой мы ожидаем вакцину Pfizer, но, возможно, первой будет вакцина AstraZeneca, закупленная за бюджетные средства", – добавил Ляшко.

Напомним, что 117 тысяч доз Pfizer Украина получит в рамках программы COVAX. Также по ней же ожидается получение еще от 2,2 до 3,7 млн доз AstraZeneca в первом полугодии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве заявили, что в институте, от которого ожидается поставка вакцины AstraZeneca, работают над тем, чтобы загрузить и отправить препараты в нашу страну. Речь идет пока о миллионе доз.