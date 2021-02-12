Киевлянам пообещали еще 1 млн доз вакцин от COVID-19 кроме обещанных правительством

Киевские власти планируют получить 1 млн вакцин от коронавируса для жителей города, помимо тех доз, которые обеспечит Министерство здравоохранения.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Политическое ток-шоу транслировалось на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 12 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как отметил замглавы КГГА, нельзя сказать, что город рассчитывает только на собственные силы в контексте закупок препарата.

"Мы как раз выходим из того, что нужно быть готовыми в любой момент купить необходимое количество доз вакцины", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что государство и местные органы власти должны работать сообща.

"Миллион доз вакцин в ближайшее время, надеюсь, мы купим", – заявил заместитель председателя КГГА.

Мондриевский также напомнил, что горсовет столицы проголосовал за выделение 140 млн для покупки вакцин. Также мэр Киева Виталий Кличко ведет прямые переговоры с несколькими разработчиками, чтобы получить препарат для уязвимых жителей столицы.

Предлагаем посмотреть фрагмент программы:

Как писал OBOZREVATEL, врач-иммунолог Борис Донской назвал "средневековьем" коллективный иммунитет к COVID-19, который вырабатывается у населения Украины без вакцинации.