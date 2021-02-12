На Черниговщине пациент отдал свой кислород соседу по палате, оба умерли, – Ляшко

В Черниговской областной больнице в одной палате от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались два человека. Один из них отдал свой кислород соседу по палате.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 12 февраля рассказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он уточнил, что оба были из поселка Сосница Черниговской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Политик отметил, что лично общался с родственниками умерших. Один – 44-летний Игорь Бижовец, второй – 57-летний Александр Котченко.

Ляшко также зачитал сообщение Бижовца своей сестре, в котором тот писал, что отдал кислород соседу: "Я буду спать, не будите. Ночь прошла как на Марсе. Не хватило кислорода с 23:00 до 5:45. Хорошо, что вчера уже сам стал дышать ровно и температура спала. Отдал свой аппарат Котченко, потому что он сам не может дышать без кислорода".

Политик подчеркнул, что в итоге оба скончались, у них остались по двое детей.

"Человек, который сам умирал, отдал кислород соседу, потому что у того тоже не было кислорода", – сказал Ляшко.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Белой Церкви Киевской области мужчина отдал свой кислород сыну, а сам умер.