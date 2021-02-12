Сотрудник Шустера получил положительный ПЦР после вакцинации "Спутником V": Голубовская объяснила "феномен"

Сотрудник программы "Свобода слова Савика Шустера" Владимир Долин получил позитивный тест на COVID-19 после прививки российской вакциной "Спутник V".

Об этом в эфире политического ток-шоу 12 февраля рассказал его ведущий Савик Шустер. Запись транслировалась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналист сказал, что 63-летний Долин много лет работает в команде программы. Он является гражданином России, но имеет вид на жительство и разрешение на работу в Украине.

Вакцину он получил 7 февраля. За 2 часа до укола он сдал отрицательный тест, но несколько дней спустя тест на антиген показал инфекционное заболевание. Результат проверили ПЦР-исследованием, которое оказалось положительным.

Сам Долин сказал, что симптомов болезни у него нет, чувствует он себя хорошо.

Инфекционист Ольга Голубовская прокомментировала ситуацию. Она сказала, что ПЦР-тест высоко специфический, но его чувствительность оставляет желать лучшего.

Эксперт также предположила, что мужчина мог получить вакцину уже будучи зараженным коронавирусом.

"Человек может быть вакцинирован в конце инкубационного периода, и у него может развиться клиника. Он подлежит наблюдению, изоляции. Уже только после динамического наблюдения можно будет окончательно оценивать ситуацию", – сказала врач.

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