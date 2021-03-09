Хроника коронавируса на 9 марта: Украина – на третьем месте в Европе по приросту больных COVID-19

По состоянию на вторник, 9 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились 117,7 млн человек. За минувший день выявили 292 394 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,7 млн человек, около 89 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,6 млн пациентов. При этом выздоровели более 93,4 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в США – 45 тыс., Бразилии – 36 тыс. и Индии – 15 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 406 800 всех случаев инфицирования, болезнь унесла жизни в 27 128 человек, вместе с тем 1 198 254 ее побороли.

Киев вышел из списка регионов-лидеров по новым больным COVID-19. Наихудшая ситуация наблюдается в пяти областях .

За минувшие сутки, 8 марта, Украина оказалась на третьем месте в Европе по суточному приросту больных. Коронавирусом заболели 5 572 человека.