Степанов: новые штаммы COVID-19 втрое заразнее и поражают не только легкие
Британский и южноафриканский штаммы коронавируса втрое заразнее и поражают не только легкие, а почки, печень и центральную нервную систему.
Из-за их распространения ряд стран мира ужесточили карантинные ограничения. Об этом во время ежедневного брифинга 9 марта рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
"Этот штамм коронавируса отличается коротким инкубационным периодом, 1-3 дня, втрое большей заразностью, уменьшением доли без симптомов или легких форм заболевания и, к сожалению, высокой смертностью", – сказал министр.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина более чем в три раза отстает от плана вакцинации от коронавируса в связи с чем министр здравоохранения Максим Степанов 9 марта созвал селекторное совещание.