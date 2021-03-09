Степанов: новые штаммы COVID-19 втрое заразнее и поражают не только легкие

Британский и южноафриканский штаммы коронавируса втрое заразнее и поражают не только легкие, а почки, печень и центральную нервную систему.

Из-за их распространения ряд стран мира ужесточили карантинные ограничения. Об этом во время ежедневного брифинга 9 марта рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Этот штамм коронавируса отличается коротким инкубационным периодом, 1-3 дня, втрое большей заразностью, уменьшением доли без симптомов или легких форм заболевания и, к сожалению, высокой смертностью", – сказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина более чем в три раза отстает от плана вакцинации от коронавируса в связи с чем министр здравоохранения Максим Степанов 9 марта созвал селекторное совещание.