В Украине госпитализировали почти 2 тысячи человек с COVID-19 за сутки

По состоянию на утро вторника, 9 марта, в Украине официально подтвержден 1 410 061 случай коронавирусной инфекции. Из них 3 261 – обнаружен за прошедшие сутки. Госпитализировали 1 837 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 27 204 человека (+76 за сутки), а 1 199 229 пациентов (+975 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в городе Киев (201).

Проведено тестирований за сутки – 18 207 (в частности методом ПЦР – 13 101, методом ИФА – 1 674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 3 432).

г. Киев – 201 случай;

Винницкая область – 460 случаев;

Волынская область – 62 случая;

Днепропетровская область – 151 случай;

Донецкая область – 23 случая;

Житомирская область – 71 случай;

Закарпатская область – 195 случаев;

Запорожская область – 13 случаев;

Ивано-Франковская область – 433 случая;

Киевская область – 162 случая;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 14 случаев;

Львовская область – 351 случай;

Николаевская область – 151 случай;

Одесская область – 63 случая;

Полтавская область – 7 случаев;

Ривненская область – 53 случая;

Сумская область – 69 случаев;

Тернопольская область – 97 случаев;

Харьковская область – 196 случаев;

Херсонская область – 2 случая;

Хмельницкая область – 8 случаев;

Черкасская область – 28 случаев;

Черновицкая область – 409 случаев;

Черниговская область – 37 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Киев вышел из списка регионов-лидеров по новым больным COVID-19. Наихудшая ситуация наблюдается в пяти областях.