В Украине госпитализировали почти 2 тысячи человек с COVID-19 за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 9 марта, в Украине официально подтвержден 1 410 061 случай коронавирусной инфекции. Из них 3 261 – обнаружен за прошедшие сутки. Госпитализировали 1 837 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 27 204 человека (+76 за сутки), а 1 199 229 пациентов (+975 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в городе Киев (201).

Проведено тестирований за сутки – 18 207 (в частности методом ПЦР – 13 101, методом ИФА – 1 674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 3 432).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 201 случай;

  • Винницкая область – 460 случаев;

  • Волынская область – 62 случая;

  • Днепропетровская область – 151 случай;

  • Донецкая область – 23 случая;

  • Житомирская область – 71 случай;

  • Закарпатская область – 195 случаев;

  • Запорожская область – 13 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 433 случая;

  • Киевская область – 162 случая;

  • Кировоградская область – 5 случаев;

  • Луганская область – 14 случаев;

  • Львовская область – 351 случай;

  • Николаевская область – 151 случай;

  • Одесская область – 63 случая;

  • Полтавская область – 7 случаев;

  • Ривненская область – 53 случая;

  • Сумская область – 69 случаев;

  • Тернопольская область – 97 случаев;

  • Харьковская область – 196 случаев;

  • Херсонская область – 2 случая;

  • Хмельницкая область – 8 случаев;

  • Черкасская область – 28 случаев;

  • Черновицкая область – 409 случаев;

  • Черниговская область – 37 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Киев вышел из списка регионов-лидеров по новым больным COVID-19. Наихудшая ситуация наблюдается в пяти областях.

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