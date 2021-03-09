В Украине госпитализировали почти 2 тысячи человек с COVID-19 за сутки
По состоянию на утро вторника, 9 марта, в Украине официально подтвержден 1 410 061 случай коронавирусной инфекции. Из них 3 261 – обнаружен за прошедшие сутки. Госпитализировали 1 837 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 27 204 человека (+76 за сутки), а 1 199 229 пациентов (+975 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в городе Киев (201).
Проведено тестирований за сутки – 18 207 (в частности методом ПЦР – 13 101, методом ИФА – 1 674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 3 432).Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 201 случай;
Винницкая область – 460 случаев;
Волынская область – 62 случая;
Днепропетровская область – 151 случай;
Донецкая область – 23 случая;
Житомирская область – 71 случай;
Закарпатская область – 195 случаев;
Запорожская область – 13 случаев;
Ивано-Франковская область – 433 случая;
Киевская область – 162 случая;
Кировоградская область – 5 случаев;
Луганская область – 14 случаев;
Львовская область – 351 случай;
Николаевская область – 151 случай;
Одесская область – 63 случая;
Полтавская область – 7 случаев;
Ривненская область – 53 случая;
Сумская область – 69 случаев;
Тернопольская область – 97 случаев;
Харьковская область – 196 случаев;
Херсонская область – 2 случая;
Хмельницкая область – 8 случаев;
Черкасская область – 28 случаев;
Черновицкая область – 409 случаев;
Черниговская область – 37 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Киев вышел из списка регионов-лидеров по новым больным COVID-19. Наихудшая ситуация наблюдается в пяти областях.