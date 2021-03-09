Мендель призналась, что переболела коронавирусом

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что зимой переболела коронавирусом.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Гордон". Мендель уточнила, что заболела на новогодние праздники и Новый год встречала сама.

По словам Мендель, болезнь протекала средне, но намного тяжелее, чем человек, который ее заразил. Тест на антитела пресс-секретарь не сдавала, но хочет это сделать.

"Я в больнице не лежала, это больше подняло мою хронику, у меня не было таких, обычных, симптомов. Но запах я потеряла, немножко в весе потеряла", – рассказала Мендель.

Напомним, что в середине ноября 2020 года в сети появилась информация о том, что Юлия Мендель заболела коронавирусом. Однако прес-секретарь президента опровергла информацию и назвала ее фейком.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала возможную дату большой пресс-конференции Владимира Зеленского.