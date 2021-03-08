Киев вышел из списка регионов-лидеров по новым больным COVID-19: где ситуация наихудшая

Винницкая область "взяла" первенство по количеству заражений коронавирусом в течение прошлых суток. В то же время не отстают от нее и регионы с "красной" зоны карантина.

Речь идет о Житомирщине, Прикарпатье, Львовщине и Буковине. На этот раз не попал в список лидеров Киев, свидетельствуют данные сайта СНБО.

В частности, больше всего заражений зафиксировано в:

Винницкой области – 578 (всего 39 883);

Житомирской области – 570 (55 615);

Ивано-Франковской области – 508 (41 762);

Львовской области – 507 (82 860);

Черновицкой области – 447 (58 725).

Кроме этого, на Прикарпатье выявлено наибольшее количество летальных случаев от COVID-19 за сутки – 16 (всего умерли 1276 жителей). На Винниччине и Буковине вирус унес по 11 жизней (всего 728 и 1089), Житомирщине – 10 (886). Не подтвердили ни одной смерти на Львовщине (всего 2329).

В Ивано-Франковской области больше всего пациентов выличелись от коронавируса – 168 (всех 51 159). В Черновицкой выздоровели 147 человек (46 156), Львовской – 109 (71 188), Винницкой – 88 (28 770), Житомирской – 85 (45 316).

В столице, которая в предыдущие дни тоже лидировала по суточному приросту больных, за 7 марта выявили 286 новых заражений коронавирусом (всего диагностировано 142 316 случаев). От последствий болезни умерли 2785 человек (+18) и 96 330 смогли ее преодолеть (+2).

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