Страны ЕС снова ввели локдаун из-за пандемии COVID-19

Эстония и Нидерланды снова введут локдаун из-за обострения ситуации с пандемией коронавируса.

Как сообщает DW, эстонские власти решили усилить карантинные ограничения, начиная с 11 марта, в связи с широким распространением британского штамма коронавируса. По словам премьер-министра страны Каи Каллас, он был обнаружен в 98% проанализированных тестов. Ожидается, что локдаун в Эстонии продлится минимум месяц.

"Учебные заведения, включая начальные классы, переходят на дистанционное обучение", – предупредила Каллас.

Также будет запрещена розничная торговля, за исключением магазинов с товарами первой необходимости и продуктами.

Кроме того, будет приостановлена работа всех заведений общепита, прекращены занятия спортом во внутренних помещениях и введены ограничения на передвижение по улицам.

Что касается Нидерландов, то там локдаун решили продлить до 31 марта. Премьер-министр страны Марк Рутте отметил, что некоторые послабления правил разрешат лишь на период парламентских выборов – с 8 по 14 марта.

В частности, жители Нидерландов столкнутся с таким ограничением, как комендантский час с 21:00 до 4:30. Эта карантинная мера была введена в стране 23 января и привела к массовым протестам.

В то же время Нидерланды возобновляют пассажирское авиа- и паромное сообщение с Великобританией. Такое решения было принято ввиду того, что британский вариант коронавируса уже настолько широко распространился в стране, что ограничение сообщения утратило смысл.

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