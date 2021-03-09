Президент Италии публично привился против коронавируса. Фото

Президент Италии Серджо Маттарелла, которому в июле 2021 года исполнится 80 лет, вакцинировался против коронавируса во вторник, 9 марта. Прививку сделали препаратом Moderna.

Процедура прошла в главной инфекционной больнице Италии Спалланцани в Риме, пишет ANSA. Президента вакцинировали вместе с другими жителями городом возрастом 79 лет и старше.

После укола Серджо Маттарелла пробыл в больнице 15 минут.

В Италии с начала пандемии от COVID-19 скончались более 100 тысяч человек. Страна по смертности вследствие заражения коронавирусом занимает второе место в Европе после Великобритании.

Напомним, ранее публично вакцинировались против коронавируса президент Словакии и премьер-министр Чехии, а также президент США Джо Байден.

Их примеру последовал украинский гарант Владимир Зеленский, 1 марта прививку сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а на следующий день – главе Национальной службы здоровья Андрею Виленскому.

Как сообщал OBOZREVATEL, в итальянском муниципалитете Брешия 2 марта впервые обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса. Мутация схожа с выявленной в ЮАР, но отличается от "британской".