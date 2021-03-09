В США подтвердили "трюки" России с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

Глобальный центр по взаимодействию при Госдепартаменте США подтвердил, что Россия распространяла дезинформацию о западных вакцинах против COVID-19.

Такое заявление сделал представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге в понедельник, 8 марта, передает РИА "Новости". Чиновник назвал события "трюком" РФ.

"Мы можем подтвердить, что Центр идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию", – сказал он. Конкретные ресурсы сотрудник Госдепа не назвал.

Как указал прайс, на этих сайтах была недостоверная информация о двух вакцинах, одобренных США медицинским регулятором FDA.

"Ясно, что Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах, о которых мы знаем, что они спасают жизни... Как мы знаем, русские участвовали в этом уже какое-то время", – возмутился Прайс.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейское агентство лекарственных средств призвало станы ЕС не спешить с регистрацией российской вакцины против коронавируса "Спутник V" пока оно не завершит проверку безопасности препарата.