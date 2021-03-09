Киев вошел в пятерку регионов по заболеваемости COVID-19

В Киеве в течение прошлых суток, 8 марта, зарегистрирован 201 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов, столица вошла в пятерку регионов по количеству заболевших.

Так, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в городе Киеве (201).

Отметим, что по состоянию на утро вторника, 9 марта, в Украине официально подтвержден 1 410 061 случай коронавирусной инфекции. Из них 3261 – обнаружен за прошедшие сутки. Госпитализировали 1837 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 27 204 человека (+76 за сутки), а 1 199 229 пациентов (+975 за сутки) полностью победили болезнь.

Проведено тестирований за сутки – 18 207 (в частности, методом ПЦР – 13 101, методом ИФА – 1 674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 3 432).

Напомним, что в Киевской области вакцинация от COVID-19 привезенным в Украину препаратом производства Oxford /AstraZeneca (Covishield) началась 24 февраля в Броварах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 25 февраля начался процесс вакцинации против COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield).