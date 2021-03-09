В Украине обновили карантинные зоны: в "красной" оказались 4 региона

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Коронавирус в Украине

В Украине 9 марта обновили список населенных пунктов по уровням эпидемической опасности. В "красной" зоне оказались четыре области – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

Еще десять регионов попали в "оранжевую" зону. Новый список опубликовали на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Так, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая область и город Киев попали в "оранжевую" зону. Остальные регионы Украины находятся в "желтой" карантинной зоне.

Карантинные зоны в Украине.
Карантинные зоны в Украине.
Адаптивный карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Киев вышел из списка регионов-лидеров по новым больным COVID-19. Наихудшая ситуация наблюдается в пяти областях.

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