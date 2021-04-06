Хроника коронавируса на 6 апреля: за сутки заразились около 500 тысяч человек

По состоянию на вторник, 6 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 132,4 млн человек. За минувший день выявили 465 105 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 106,6 млн.

В Украине обнаружили 10 179 зараженных за сутки, и страна оказалась на 11-месте в мире по распространению коронавируса. Среди государств Европы Украина попала на третью строчку в рейтинге Worldometers.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии выявлено 1 755 888 заражений, из них 34 587 человек умерли от последствий болезни, однако 1 352 139 вылечились.

В Киеве в понедельник, 5 апреля, начал действовать жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. Полный список ограничений.

Украина должна в апреле получить 360 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую производят по лицензии в Южной Корее.

"Южноафриканский" штамм коронавируса , как и "британский", агрессивнее обычных и гораздо заразнее. Кроме того, он поражает больше молодых людей, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Во Франции нескольких министров якобы поймали на посещении подпольных вечеринок в ресторанах, которые должны быть закрыты из-за карантина. Полиция уже начала расследование.