Хроника коронавируса на 6 апреля: за сутки заразились около 500 тысяч человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Коронавирус

По состоянию на вторник, 6 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 132,4 млн человек. За минувший день выявили 465 105 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 106,6 млн.

В Украине обнаружили 10 179 зараженных за сутки, и страна оказалась на 11-месте в мире по распространению коронавируса. Среди государств Европы Украина попала на третью строчку в рейтинге Worldometers.

Пандемия коронавируса.
Топ-15 стран по распространению коронавируса.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине с начала пандемии выявлено 1 755 888 заражений, из них 34 587 человек умерли от последствий болезни, однако 1 352 139 вылечились.

  • В Киеве в понедельник, 5 апреля, начал действовать жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. Полный список ограничений.

  • Украина должна в апреле получить 360 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую производят по лицензии в Южной Корее.

Главное за 6 апреля:

  • "Южноафриканский" штамм коронавируса, как и "британский", агрессивнее обычных и гораздо заразнее. Кроме того, он поражает больше молодых людей, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

  • Во Франции нескольких министров якобы поймали на посещении подпольных вечеринок в ресторанах, которые должны быть закрыты из-за карантина. Полиция уже начала расследование.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшие дни будет объявлено о новом контракте по закупке еще 10 млн доз вакцин против коронавируса.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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