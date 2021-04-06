Коронавирусом в Украине заболели более 13 тысяч за сутки, скончались 430

По состоянию на утро вторника, 6 апреля, в Украине официально подтверждено 1 769 164 случая коронавирусной инфекции. Из них 13 276 – обнаружены за прошедшие сутки, 508 – дети, а 338 – медики.

От COVID-19 в стране умерли уже 35 017 человек (+430 за сутки), а 1 362 379 пациентов (+10 240 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Проведено тестирований за сутки – 91 978 (в частности методом ПЦР – 41 512, методом ИФА – 21 279, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 187).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1436), городе Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

г. Киев – 1432 случая;

Винницкая область – 446 случаев;

Волынская область – 317 случаев;

Днепропетровская область – 844 случая;

Донецкая область – 523 случая;

Житомирская область – 213 случаев;

Закарпатская – 389 случаев;

Запорожская область – 611 случаев;

Ивано-Франковская область – 85 случаев;

Киевская область – 889 случаев;

Кировоградская область – 99 случаев;

Луганская область – 217 случаев;

Львовская область – 1105 случаев;

Николаевская область – 369 случаев;

Одесская область – 1436 случаев;

Полтавская область – 730 случаев;

Ривненская область – 503 случая;

Сумская область – 205 случаев;

Тернопольская область – 511 случаев;

Харьковская область – 878 случаев;

Херсонская область – 111 случаев;

Хмельницкая область – 352 случая;

Черкасская область – 599 случаев;

Черновицкая область – 361 случай;

Черниговская область – 51 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова умерла 28-летняя роженица с коронавирусом. Роженице сделали кесарево сечение, после его она три недели находилась в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.