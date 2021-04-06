В Виннице 42-летний судья умер от COVID-19: легкие были поражены на 100%. Фото

В Виннице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 42-летний следственный судья городского суда Игорь Чернюк.

Как сообщает пресс-служба суда в Facebook, мужчина был всегда жизнерадостным, порядочным, светлым и добрым, любящим мужем, сыном, другом и коллегой.

По данным "33-й канала", 8 марта Чернюку исполнилось 42 года. Он заболел COVID-19 после отпуска в Западной Украине.

"С первого дня Игорь находился в больнице. Но у него были полностью на 100% поражены легкие. Больше 2 недель он находился в реанимации под ИВЛ, но даже самые дорогие лекарства не смогли помочь спасли его молодую жизнь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Чернюк работал в газете "33 канал". Судейскую карьеру начал в 2010 году с должности судьи Старогородского суда. С 2012 года работал судьей Винницкого городского суда. Имел высшее юридическое образование, магистр права. В 2007 году окончил Одесскую национальную юридическую академию.

Как писал OBOZREVATEL, 19 марта во время отдыха в Египте от коронавируса умер украинский врач Юрий Юрасюк. Местные медики до последнего отказывались спасать его. Мужчину взяли в больницу только через несколько дней, когда его состояние ухудшилось до критического.

4 апреля из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер главный врач 18-й городской больницы Харькова, 69-летний хирург Борис Менкус.