Степанов назвал области-рекордсмены по COVID-19 и заявил, что ситуация на грани критичности

Сейчас наихудшая ситуация с динамикой распространения коронавируса наблюдается в Киеве, Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях.

Об этом во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале Кабмина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что тревожная тенденция сохраняется в целом по Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В "красной" зоне карантинных ограничений находится 11 областей. Общая заполненность коек с кислородом составляет около 58%, и она продолжает расти", – напомнил глава Минздрава.

"Если посмотреть, где наиболее напряженная ситуация, в каких регионах, то этот город Киев, Хмельницкая, Николаевская, Житомирская области. Это те регионы, где есть наибольшая заполняемость коек с кислородом. Все они находятся на "красном" уровне эпидемиологической безопасности. Ситуация достаточно тяжелая, на грани критичности", – подчеркнул он.

Министр также напомнил, что за прошедшую неделю, с 29 марта по 4 апреля, в Украине от коронавируса умерли 2455 человек, что на 400 больше, чем на позапрошлой неделе. Кроме того, увеличилось общее количество заболевших за неделю и составило 103 497 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 6 апреля в Украине официально было подтверждено 1 769 164 случая коронавирусной инфекции. Из них 13 276 выявлены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 35 017 человек (+430), а 1 362 379 пациентов (+10 240) полностью победили болезнь.