Украина оказалась на 3 месте в Европе по распространению COVID-19

За минувшие сутки, 5 апреля, Украина оказалась на третьем месте в Европе и на 11 месте в мире по распространению коронавируса.

В стране заразились 10 179 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Среди европейских стран больше всего больных обнаружили во Франции – 10,7 тысяч, Италии – 10,6 тысяч, Украине – 10,1 тысяч, Польше – 9,9 тысяч и Германии – 7,4 тысячи.

В мире лидерами по заболеваемости COVID-19 5 апреля оказались Индия – 96,5 тысяч, США – 50,3 тысяч, Турции – 42,5 тысяч и Бразилии – 38,2 тысяч новых зараженных. Следом в рейтинге оказались Иран, Аргентина, Франция, Италия и Канада.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Франции нескольких министров якобы поймали на посещении подпольных вечеринок в ресторанах, которые должны быть закрыты из-за карантина. Полиция уже начала расследование.