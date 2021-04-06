Голубовська: ситуація з COVID-19 найгірша, потрібні комендантська година й заборона на авіасполучення
Провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Ольга Голубовська вважає, що в Україні на сьогодні спостерігається найважча ситуація з COVID-19 за весь час пандемії: величезна кількість хворих, ресурси обмежені, а медичних працівників не вистачає.
Тому вона виступає за впровадження жорсткого карантину – з введенням обмежень на пересування всередині країни й на подорожі за кордон. Про це лікарка заявила в ефірі каналу "НАШ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Коли є певні карантинні обмеження, тоді немає можливості у вірусу адаптуватися, видозмінюватися і стати ще більш агресивним агентом", – зазначила Голубовська.
Також вона підтримує введення комендантської години в країні та закриття авіасполучення з іншими державами – для зменшення кількості захворювань на коронавірус.
"Закрийте авіасполучення, зробіть що-небудь. Потрібно зробити так, щоб мінімізувати можливість поширення вірусу", – закликала інфекціоністка.
За її словами, є поняття сезонності і, можливо, влітку COVID-19 був би менш агресивним. Однак, підкреслила вона, рекомендації для людей, які зараз подорожують, залишаються незмінними.
"Якщо повертаєтеся додому, то потрібно ізолюватися і почекати, захворієте ви чи ні. Тому що тест не має ніякого значення, він у 30% випадків може бути негативним", – підсумувала Голубовська.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше позаштатна радниця МОЗ Ольга Голубовська вже говорила, що Україні через ситуацію з COVID-19 не обійтися без локдауну, оскільки іншими способами протидіяти поширенню інфекції вже неможливо.
За її словами, це важливо для ефективної боротьби з пандемією, навіть коли проводиться масова вакцинація проти коронавірусу.
Голубовська також підкреслила, що поточна хвиля COVID-19 в Україні за інтенсивністю десь у п'ять разів важча за осінню.
Професорка навіть навела українцям приклад страхітливої статистки щодо поширення COVID-19 на тлі послаблення карантинних заходів у США. Так Голубовська вкотре закликала земляків дотримуватися заходів безпеки, берегти себе і близьких.