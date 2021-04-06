Голубовська: ситуація з COVID-19 найгірша, потрібні комендантська година й заборона на авіасполучення

Провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Ольга Голубовська вважає, що в Україні на сьогодні спостерігається найважча ситуація з COVID-19 за весь час пандемії: величезна кількість хворих, ресурси обмежені, а медичних працівників не вистачає.

Тому вона виступає за впровадження жорсткого карантину – з введенням обмежень на пересування всередині країни й на подорожі за кордон. Про це лікарка заявила в ефірі каналу "НАШ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Коли є певні карантинні обмеження, тоді немає можливості у вірусу адаптуватися, видозмінюватися і стати ще більш агресивним агентом", – зазначила Голубовська.

Також вона підтримує введення комендантської години в країні та закриття авіасполучення з іншими державами – для зменшення кількості захворювань на коронавірус.

"Закрийте авіасполучення, зробіть що-небудь. Потрібно зробити так, щоб мінімізувати можливість поширення вірусу", – закликала інфекціоністка.

За її словами, є поняття сезонності і, можливо, влітку COVID-19 був би менш агресивним. Однак, підкреслила вона, рекомендації для людей, які зараз подорожують, залишаються незмінними.

"Якщо повертаєтеся додому, то потрібно ізолюватися і почекати, захворієте ви чи ні. Тому що тест не має ніякого значення, він у 30% випадків може бути негативним", – підсумувала Голубовська.

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