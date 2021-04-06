Степанов – о койко-местах с кислородом: мы дошли до предела, увеличивать некуда

Сейчас в украинских больницах кислородом оборудовано 67 тысяч койко-мест. И дальше наращивать их количество уже нет возможности, ведь лечением надо обеспечивать не только людей, больных коронавирусом.

Об этом во время брифинга, который транслировался на официальном YouTube-канале Кабмина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что указанная цифра стала своеобразным рекордом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У нас сейчас достаточно напряженный период. В наших больницах находится более 47 тысяч больных коронавирусной болезнью", – напомнил чиновник.

"Мы уже увеличили количество коек и мощности нашей медицинской системы до просто невероятных цифр. У нас количество коек с кислородом составляет более 67 тысяч. Это уже мы дошли до определенного предела – и увеличивать дальше просто некуда, потому что другие болезни не делали каникул и их надо также лечить", – подытожил он.

Кроме того, Степанов рассказал, что наихудшая ситуация с динамикой распространения коронавируса наблюдается в Киеве, Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях. По его словам, она на грани критичности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве уже занято 82,5% коек для больных коронавирусом – это самый высокий показатель в Украине. Напряженная ситуация сложилась еще в четырех областях: в Хмельницкой – 82,4%, в Николаевской – 78,6%, в Киевской – 77,5% и в Житомирской – 75,9%.