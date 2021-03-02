Хроника коронавируса на 2 марта: в мире диагностировано около 115 млн заражений COVID-19

По состоянию на вторник, 2 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились 114,9 млн человек. За минувший день выявили 290 225 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,7 млн человек, около 90 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались 2,5 млн пациентов. При этом выздоровели – более 90,7 млн. Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в США – 53 тыс., Бразилии – 38 тыс. и Италии – 13 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

С начала пандемии заболели 1 352 134 украинца, болезнь унесла жизни 26 050 граждан, однако 1 171 724 человека вылечились.

Во Всемирной организации здравоохранения впервые за семь недель зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом в мире .

В Украине официально запустили услугу записи в лист ожидания вакцинации против COVID-19. Она будет доступна для граждан в приложении "Дія" или через национальный контакт-центр по вопросам противодействия пандемии.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что процесс вакцинации в Украине удастся ускорить, а летом-2021 – выйти на уровень 5-7 млн прививок в месяц.