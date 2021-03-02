"Укрзалізниця" остановит продажу билетов в еще двух "красных" областях

"Укрзалізниця" решила приостановить продажу билетов на поезда в Черновицкой и Житомирской областях с 7 до 12 марта (с возможностью продления до конца действия усиленного карантина).

Кроме того, с 7 марта включительно будут ограничены высадка и посадка в этих областях пассажиров с уже приобретенными билетами. Об этом передает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на комментарий представителей УЗ.

Соответствующие меры приняты в соответствии с решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ограничения связаны со вспышкой коронавируса в регионах, которые попали в "красную" зону.

При этом пассажирам с билетами в Черновцы, Житомир, другие н.п. этих областей доступны для высадки и посадки другие станции по маршруту следования поезда, если эти станции расположены за пределами "красной" зоны.

В УЗ подчеркнули, что до 6 марта включительно все пассажиры с купленными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться рейсов, которые начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений.

Компания добавила, что постановление Кабинета министров №154 предусматривает возможность назначения специальных рейсов для доставки людей из зоны карантина, поэтому УЗ проводит переговоры с соответствующими облгосадминистрациями на заказ таких рейсов, о чем будет сообщено дополнительно.

Отметим, в НАН заявили, что со средины февраля в Украине резко ускорилась статистика летальных случаев COVID-19.

В Украине за 1 марта диагностировали 5336 новых случаев заражения.

В Черновицкой области "красная" зона карантина действовала с 1 марта. В Житомирской ее решили установить с полуночи 3 марта.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в марте на 2% повысят стоимость билетов на поезда. Подорожания будет происходить ежемесячно до конца года и в сумме составит около 20%.