Врач назвал шесть противопоказаний к вакцинации от коронавируса
Существует шесть противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Среди них – тяжелые аллергические реакции, острые заболевания и беременность.
Главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко перечислил их на своей странице в Facebook. Медик назвал это одним из частых вопросов от пациентов.Так, противопоказания к вакцинации от COVID-19 это:
гиперчувствительность к любому компоненту вакцины;
тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии;
беременность и период грудного вскармливания;
возраст до 18 лет.
"При подготовке к вакцинации не обязательно делать тест на антитела. Однако если человек знает, что у него есть антитела, то вакцинация ему не показана. Обычно такое случается после перенесенной болезни", – отметил Рыженко.
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