Фотограф показал страшные реалии из COVID-отделения больницы в Ужгороде. Фото

В сети показали жесткие реалии из коронавирусного отделения Закарпатского центра легочных болезней (Ужгород). Оно сейчас переполнено пациентами, которые буквально не могут существовать без кислородной поддержки.

Фотографии одного такого больного мужчины, за чью жизнь борются в этом медучреждении, опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Сергей Худак (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Он отметил: в прошлом году в этом отделении Центра, где лечат больных COVID-19, находилось 40 пациентов, и это казалось кошмаром. Сейчас их здесь на три десятка больше.

Мужчина призвал украинцев быть осознанными, не забывать, что вирус никуда не исчез и не ослаб, а также соблюдать карантинные правила.

"А так, в принципе, нам, конечно, плевать на то, что нас уже просят с дрожью в голосе соблюдать все эти санитарные нормы. В мае прошлого года в коронавирусном отделении этого учреждения было до 40 пациентов, и это казалось ужасом, сейчас – 75. А так, в принципе, нам, конечно, плевать... Люди, задумайтесь, пожалуйста", – написал Худак.

В комментариях под его постом украинцы поддержали его мнение, однако отметили, что до большинства граждан "не достучишься" даже такими фото и словами.

"Мои родственники сейчас в больнице тяжелые, без кислорода им очень трудно. Врачи уже с ног падают, говорят, что тяжело и физически, и морально", "Где-то так, как на фото, умирал мой отец", "Для кого ты это написал? Большинство жителей этой страны и не только этой, живут иллюзиями и вообще не имеют чувства ответственности, прежде всего за себя, а жизнь других им вообще до одного места...", "На Рождество был в Ужгороде – такое ощущение, что город живет в другом измерении, почти никто не носит маски", "Печально, люди безразличны к другим, пока их самих это не коснется", – поделились мыслями пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналистка Наталья Нагорная, которая побывала в Коломыйской центральной больнице на Ивано-Франковщине, где зафиксировали вспышку коронавируса, рассказала ужасные истории пациентов, которые борются за жизнь из-за COVID-19.