Гейтс дал новый прогноз по срокам окончания пандемии COVID-19

Появление новых штаммов COVID-19 и повторное заражение вирусом могут привести к тому, что на борьбу с пандемией у человечества уйдет весь 2022 год.

Чтобы победить коронавирус в максимально сжатые сроки, меры должны быть эффективнее, и не только в богатых странах. Такое мнение высказал американский миллиардер-филантроп, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в беседе с журналистами CNN.

По словам миллиардера, мир "не сможет победить пандемию коронавируса раньше 2022 года", поскольку текущих мер "недостаточно для прекращения пандемии".

В то же время быстрое создание вакцин и развертывание иммунизации Гейтс назвал чудом.

Он предположил, что Соединенные Штаты смогут вернуться к почти докоронавирусной ситуации уже осенью-2021, но для победы над вирусом необходимо вносить больший вклад в глобальную борьбу с COVID-19 и распространять вакцину.

Так, Гейтс указал на то, что сейчас препарат преимущественно получают экономически развитые государства. Благотворительный фонд миллиардера озабочен этой проблемой.

Основатель Microsoft добавил, что его фонд занимается созданием дополнительных предприятий для наращивания производства вакцин. По его оценкам, в эту сферу необходимо инвестировать миллиард долларов.

Карта распространения коронавируса в мире:

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