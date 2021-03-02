Пандемия COVID-19 может не завершиться до конца 2021 года – ВОЗ

Пандемия коронавируса может не завершиться до конца 2021 года, несмотря на начало вакцинации.

Об этом в ходе брифинга сказал директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Однако эксперт отметил положительное влияние вакцинации на пандемию.

"Мы видим, что вакцинация начинает оказывать влияние на вирус. Но на данном этапе рано говорить о том, что борьба с пандемией завершится до конца года", – сказал Райан.

При этом в ВОЗ рассчитывают, что благодаря вакцинации до конца года удастся значительно сократить число случаев госпитализации и смертей от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ВОЗ рассказали, что по соcтоянию на март 2021 года менее 10% человечества выработали антитела к коронавирусу.