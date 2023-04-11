Даже дали по шее: российский посол пожаловался на притеснение и 'русофобию' в Аргентине

Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов пожаловался на русофобию и даже акты насилия со стороны аргентинцев в отношении россиян после начала войны в Украине. Один из российских дипломатов якобы "получил по шее".

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Об этом Феоктистов заявил в своем Twitter. По его словам, в странах "коллективного Запада" якобы "нарушают права россиян" из-за "специальной военной операции".

Посол России заявил, что один из почетных российских консулов на выходе из католического храма "неожиданно получил по шее", причем удар сопровождался оскорбительными выкриками в адрес РФ, но нападавшие так и не были выявлены.

Кроме того, власти Буэнос-Айреса отказали в проведении ежегодного фестиваля россиян "Матушка Русь", что по мнению Феоктистова, является еще одним "русофобским" выпадом.

Посол также пожаловался, что иммиграционные власти Аргентины якобы превратили приток в страну беременных россиянок (ребенок, родившийся здесь, автоматически получает гражданство Аргентины), в настоящий "шпионский роман".

А у тех, кто на улице говорит на русском языке, якобы проверяют документы, это, по его словам, уже происходило с сотрудниками посольства.

В начале марта Bloomberg сообщал, что с 2022 года в Аргентину въехали более 22 тыс. граждан России. Особую популярность страна получила для "родильного туризма".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Аргентина начала массово отказывать россиянам в виде на жительство. От некоторых требуют срочно выехать из страны под угрозой депортации.

– В сентябре 2022 года в РФ пожаловались, что ряд стран не выдают туристических виз их гражданам. Во въезде российским туристам, в частности, отказали Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

– Финляндия с 30 сентября также закрыла границу для российских туристов. Правительство страны пояснило, что поток людей из РФ ставил под угрозу международные отношения Хельсинки.

– Российский турист оскандалился пикантным фото на фоне священной горы на Бали. Видео спровоцировало скандал, теперь россиянина депортируют.

– Российский журналист пожаловался, что его отказались обслуживать в украинском ресторане в Варшаве. В сети большинство назвали поступок бармена-украинца оправданным и назвали РФ страной-изгоем.

– Блогер из РФ Михаил Литвин пожаловался, что в Куршевеле его обидели туристы из Польши. Мужчина-поляк осудил россиян за поддержку войны и заявил, что украинцы разбивают армию агрессора.