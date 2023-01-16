''Украинцы разбивают вашу армию'': поляк на горнолыжном курорте унизил россиян и высмеял войска Путина. Видео

Российский блогер Михаил Литвин пожаловался, что на горно-лыжном курорте Куршевель его обидели туристы из Польши. Мужчина-поляк в разговоре с Литвиным осудил народ России за поддержку войны и заявил, что украинцы разбивают оккупационную армию.

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Об этом Литвин рассказал в видео, которое опубликовал в соцсети. По его словам, конфликт произошел, когда он с другом сел на подъемник и их спутниками оказались два польских туриста – мужчина и женщина (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Услышав, что блогер и его товарищ говорят на русском, поляк завел с ними разговор. Он осудил российский народ за войну против Украины и назвал Россию не европейским государством, а Азией, а самих россиян отождествил с монголами.

"Украинцы, чья страна не столь великая, разбивают вашу армию. Ну, расскажи мне про русских. Почему вы такие?", – спросил мужчина.

Возмущенный россиянин попросил прекратить разговор. Кроме того, он заявил, что русский язык – якобы лучший в мире, на что услышал смех.

"Он начинает конкретно базарить за политику и рассказывать, какие русские х**вые типы. Поляк, который вообще не знает ни капельки о русской душе, о русских людях и имеет какое-то право вообще в целом рот открывать", – пожаловался блогер и добавил, что едва сдержал желание ударить обидчика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Оля Полякова рассказала, как в Лондоне с ней заговорил турист из России. Мужчина попросил сфотографироваться со звездой и при этом заявил, что россияне якобы "ни на кого не нападали".