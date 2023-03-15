''Страна-изгой, могли и избить'': россиянин пожаловался, что его не обслужили в украинском заведении в Польше, и получил ответ

Российский журналист Сергей Канев пожаловался, что его отказались обслуживать в украинском ресторане в Варшаве. Причиной для отказа стал тот факт, что он является гражданином государства-агрессора.

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Об этом Канев написал на своей страничке в Facebook. Однако неожиданно среди комментаторов большинство назвали поступок бармена-украинца оправданным и назвали Россию страной-изгоем.

Журналист Центра управления расследованиями Сергей Канев, уехавший из России, пожаловался на то, что в украинском ресторанчике "Пьяная вишня" в Варшаве его отказались обслуживать из-за гражданства РФ.

"В Варшаве зашли в украинский ресторанчик "Пьяная вишня". Стали делать заказ, а бармен и заявил: "Русских не обслуживаем!". Начали убеждать человека, что мы журналисты, всей душой за Украину и сами пострадали от бункерного жулика, а в ответ – "Русских не обслуживаем!" Скандал поднимать не стали и пошли в польский бар. Обидно", – написал он.

В комментариях многие россияне и представители других стран назвали поступок бармена обоснованным.

"Приезжайте к нам, в Грузию. Подписываешь бумагу, что за победу Украины, и нет проблем", "Ну это можно понять (Это нам надолго...", "Я бы не имел претензий. Пусть и обидно бы было", "Понимаю, но и вы, Сергей, должны их понять, времена, увы", "Обидно, но справедливо", – пишут комментаторы.

Многие писали о том, что подобное отношение к представителям государства, начавшего войну против соседней страны, закономерно. И независимо от позиции конкретного человека действует принцип коллективной ответственности.

"Спасибо за понимание. То, что делает ваша страна, справедливо накладывает ответственность на всех ее граждан, потому что вы позволили ей это делать", "А на что обижаться? хорошо, что не побили...шли бы в польский бар", "К этому надо быть готовыми. Могло быть и хуже. Легко отделались", "В 1940 годах наверно немцев тоже не обслужили бы , это идиотизм начать убивать людей 21 веке", "Обратная сторона медали "Русское Величие", – пишут люди.

Часть россиян даже признали свою ответственность за происходящее.

"Вот так! Страна-изгой...Обидно, но заслуженно", "Не обижайтесь. Когда болит, то не до разбирательств, кто хороший, а кто плохой. А украинцам сейчас очень больно", "За что боролись, на то и напоролись.... мы же хотели быть впередипланетывсей . Ну вот... Лидируем", "Мы это заслужили. Отвечаем за агрессию все, не вышли миллионы 24 февраля прошлого года протестовать. Пожинаем соответствующее отношение", – высказывали мнения комментаторы.

В то же время часть россиян приплели к рассказанной Каневым истории расизм и попытались поставить знак равенства между российским шовинизмом и пренебрежением к представителям других наций и реакцией украинцев на выходцев из страны, развязавшей войну против Украины.

Напомним, ранее немецкий ресторан Gasthaus Krombach попал в громкий скандал. Маркетологи заведения запустили антиукраинскую рекламу, фактически обозвав президента и всех украинцев "свиньями", которых они "устали кормить". После публикации ролика рейтинги ресторана в Google обвалили пользователи.

Однако спустя несколько дней скандал с немецким рестораном, который назвал украинцев "свиньями", получил продолжение: Google по непонятным причинам удалил все негативные оценки и комментарии, подняв рейтинг заведения с 2 до 4,5 баллов.