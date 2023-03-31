Аргентина начала массово отказывать россиянам в виде на жительство: предупреждают о депортации

Миграционная служба Аргентины стала массово отказывать гражданам России в продлении туристического пребывания и выдаче вида на жительство. Отказ объясняют необходимостью оформления визы после 90 дней поездки.

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Об этом российским СМИ рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Аргентине Георгий Полин. По его словам, на данный момент речь идет о нескольких десятках случаев.

При этом в некоторых россиянам выносили предписание срочно выехать из страны "под угрозой инициирования процедуры депортации".

Полин заявил, что представительство РФ в Аргентине "находится в курсе ситуации".

Он добавил, что власти страны обосновывают отказ двусторонним соглашением о безвизовых поездках.

Согласно этой договоренности, граждане России с обычными загранпаспортами могут пребывать в Аргентине без визы не более 90 дней в течение периода в 180 дней.

Чтобы задержаться дольше или начать работать, требуется виза.

В начале марта Bloomberg сообщал, что с 2022 года в Аргентину въехали более 22 тыс. россиян. Особую популярность страна получила для "родильного туризма" – Аргентина выдает гражданство по месту рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сентябре 2022 года в РФ пожаловались, что ряд стран не выдают туристических виз их гражданам. Во въезде российским туристам, в частности, отказали Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

– Финляндия с 30 сентября также закрыла границу для российских туристов. Правительство страны пояснило, что поток людей из РФ ставил под угрозу международные отношения Хельсинки.

– Российский турист оскандалился пикантным фото на фоне священной горы на Бали. Видео спровоцировало скандал, теперь россиянина депортируют.

– Российский журналист пожаловался, что его отказались обслуживать в украинском ресторане в Варшаве. В сети большинство назвали поступок бармена-украинца оправданным и назвали РФ страной-изгоем.

– Блогер из РФ Михаил Литвин пожаловался, что в Куршевеле его обидели туристы из Польши. Мужчина-поляк осудил россиян за поддержку войны и заявил, что украинцы разбивают армию агрессора.