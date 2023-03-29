Заставят принести жертвы богам и депортируют: на Бали решили проучить россиянина за пикантное фото на священной горе

Российские блогер Юрий Чиликин будет депортирован с Бали из-за "голого" фото на фоне священной горы-вулкана Агунг. Однако сначала местные власти заставят его пройти церемонию подношения богам, чтобы усмирить их гнев.

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Об этом сам Чиликин рассказал российским СМИ. По его словам, после церемонии подношения богам Агунга, он не попадет на Бали как минимум полгода – власти внесли его в черный список туристов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Блогер уверяет, что не подозревал, что снимается оголенным в священном месте.

При этом он считает, что одним из факторов скандала якобы стал накопившийся негатив к российским туристам.

"Если бы знал, не стал бы так делать. Я явно не хотел, чтобы испортился отдых и мои дальнейшие планы. Пока это похоже на дурдом, уже скорей хочется уехать отсюда".

Напомним, россиянин снялся на фоне Агунга, оголив нижнюю часть тела. Видео спровоцировало скандал, местные жители обратились к властям. "Шутник" закрыл свою страницу в соцсети, но это не помогло. Теперь россиянин жалуется на угрозы.

Агунг – слоистый вулкан, который является высшей точкой Бали (2997 м) и считается священной горой у местных жителей. Существует легенда о том, что когда-то на Бали не было гор, там жили счастливые люди и животные. Но однажды боги создали гору Агунг, чтобы поселиться в этом райском месте, наблюдая за жизнью острова и строго, но справедливо ее судить.

Самых праведных птица Гаруда забирала на вершину, где им позволялось жить вместе с богами. На Бали и сейчас почитают богов горы и каждый день подносят им дары. Все местные дома и храмы строят с ориентацией на вулкан, причем даже изголовья кроватей в спальнях часто направляют в его сторону.

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