Німеччина та Франція засудили Росію за ескалацію на Донбасі

У Німеччині та Франції висловили стурбованість через зростання числа порушень Росією режиму припинення вогню на сході України з липня 2020 року.

Про це йдеться в спільній заяві міністерств закордонних справ обох країн.

"Ми уважно стежимо за ситуацією, особливо за пересуваннями російських військ, і закликаємо сторони утриматися і негайно припинити ескалацію", – йдеться в повідомленні.

У заяві зазначено, що Франція і Німеччина підтверджують підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"В якості посередників в нормандському форматі Німеччина і Франція прагнуть виконати Мінські домовленості в повному обсязі. З цією метою на регулярній основі тривають переговори", – повідомили іноземні дипломати.

Європейські країни підтримали продовження мандату Спеціальної місії спостерігачів ОБСЄ в Україні та закликали до зняття обмежень на її свободу пересування, щоб СММ могла виконувати свої завдання відповідно до свого мандату.

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